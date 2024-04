Rakvere riigigümnaasiumis piiluti muusikatööstuse kardinate vahele

Sixten Leemets on Kadrinast pärit laulja ja kitarrist pop-punk ansamblis Noodle Charity ning noor muusik on olnud mitmel korral kaasautor Virumaa Suvesaundi konkursi võistluslugudel.

Simunast juurtega Tuuli Pruul on pilliõpetaja, helilooja, Virumaa Suvesaund 2023 võiduloo Sierra looja ning e-raamatu “Muusika taga” autor, mille põhjal suuresti avanes ka vestlusõhtu sisu. “Raamat “Muusika taga” on noortele muusikutele nagu piibel, kust saab näpuga järge ajada, mis tehtud või tegemata on,” rääkis muusik ja teose autor Tuuli Pruul.

Arutati, kas tänapäeva kiires elutempos on üldse mõistlik välja anda album või piirduda singlitega, ning kas seda teha füüsilisel kujul või digitaalselt. Tuuli Pruul tõi näiteks, et tema esikalbumit on füüsilisel kujul poodides müüdud aasta jooksul 7 eksemplari. Vestluse käigus jõuti järeldusele, et singlid levivad kiiremini ja jõuavad rohkemate kuulajateni, kuid kauamängiv loob tervikpildi ning omab sentimentaalset väärtust. "Kuulaja tähelepanu on lühike, sestap tuleb ka tihemini ja väiksemate sutsakatega olla pildis. Kui oled kuulajates tekitanud huvi, tekib nõudlus albumi järgi loomulikult," arvas Sixten Leemets.