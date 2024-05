Läänevirulane Kaspar Eevald jõudis kaheksanda eestlasena Everesti tippu!

"Natukene võib rõõmustada, kuid suurem tähistamine tuleb jätta hetke, mil ta on turvaliselt baaslaagris tagasi," kirjeldavad Kaspar Eevaldi pöidlahoidjad tema sotsiaalmeediakontol. "Kuigi ülesminek on meeletult raske ja aeganõudev, siis hoopis ohtlikum on alla liikumine. Näiteks tugev mägihaigus jõuab alati viivitusega, mistõttu võib ka lihtsalt alla tulles tekkida moment, kus inimene lihtsalt ei suuda enam ja jääb paigale. Rääkimata väsimusest tingitud valedest liigutustest-sammudest."