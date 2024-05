Repliik: kuumus on kummaline

Seesama aju, mis on eelnimetatu alus, on aga üks loomu poolest loll organ. Kuidas muidu seletada lihtsat asja, et järsku saabunud suvesoojus on juba totaalselt kopa ette visanud. Meenutuseks – täpselt kuu aega tagasi tuli maha paarkümmend sentimeetrit lund, mis ajas hinge täis ja pani käsi taeva poole sirutades karjuma, et kus kurat see kevad ja soe ilm on.