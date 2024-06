Pühapäev toob äikest ja tugevaid vihmahooge

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning paiguti võib olla udu. Vastu hommikut hakkab Lääne-Eestist alates pilvisus tihenema, saartele jõuab tihe vihmasadu ja varitseb äikeseoht. Puhub lõunakaaretuul 3–9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja kagutuul 8–15, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 5–12, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa kirdesse, kohati on äikest ja tugevat sadu. Pärastlõunal hakkavad lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenema. Puhub lõuna- ja kagutuul 6–11, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 8–15, puhanguti kuni 22 m/s. Saartelt alates pöördub tuul järk-järgult edelasse ja hakkab õhtul sisemaal nõrgenema. Sooja on 13–18 kraadi.