Millega ja kui kallilt sai keha kinnitada Rannafestil

Rätsepa Talu tegeleb turisminduse ning toitlustamisega, kuid Võsu rannafestivalil pakuti maitseelamusi esimest korda. Rätsepa Talu paiknes nii festivali ala sees, kui ka veidi eemal Mere tänaval. "Kõige rohkem osteti veiseburgereid ja laetuid friikaid," lausus Mere tänaval asunud müügistend müüja Meriliis Märks. Noored tunnistasid müüjale, et toidu hinnad on krõbedavõitu. "Ülejäänud ei öelnud midagi, sest inimesed on valdavalt hinnatõusuga ära harjunud," tunnistas Märks.