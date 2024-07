​Jäneda mõisa tegevdirektor ja talupäevade peakorraldaja Enno Must ütles, et talupäevad on üle elanud mitu metamorfoosi, aga laat köidab endiselt nii kohalike, kui ka kaugemate inimeste meeli. Musta sõnul olid läänevirukad 320 kaupleja seas kindlas vähemuses. Kaugema kandi ettevõtjad sõitsid kohale näiteks Saaremaalt, Põlvamaalt ja Haapsalust.