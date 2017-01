Lääne-Virumaa jahimehed pole küttinud ühtegi hunti

Esmaspäevase seisuga on nii Rapla- kui Harjumaa jahimehed tabanud kummaski maakonnas kaheksa hunti ja tohivad suurendatud limiidi kohaselt mõlemas maakonnas küttida veel kuus isendit. Järvamaa jahimehed on küttinud kuus looma, kuid suurendatud limiidi kohaselt on neil voli veel 11 hundi laskmiseks.

Viljandi-, Võru- ja Ida-Virumaa jahimehed on küttinud kõigis maakondades kolm hunti. Viljandi- ja Võrumaa kütid tohivad mõlemas maakonnas lasta veel neli looma, Ida-Virumaa küttidel on esialgu voli veel ühe hundi laskmiseks. Jõgeva-, Põlva-, Pärnu-, Tartu-, Saaremaa jahimehed on küttinud igas maakonnas kaks hunti ja Valgamaa kütid ühe hundi.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko ütles esmaspäeval, et oktoobri lõpus kehtestatud küttimismahtu on keskkonnaamet täiendanud lisalimiitidega juba kolm korda. "Täiendamise aluseks on täiendavate loendus- ja vaatlusandmete laekumine ning ka olemasoleva limiidi ära kasutamine," rääkis Rakko. "Ilmselt kuskil jaanuari keskel vaadatakse limiidid veelkord üle ning vajadusel lisatakse limiiti mõnda piirkonda juurde. Detsembris on küttimisintensiivsuse languse taga lume puudumine, mis ei ole võimaldanud pidada ajujahti."

Keskkonnaagentuuri (KAUR) eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männili sõnul on huntide arvukus eelmise aastaga võrreldes veidi langenud. "Võib arvata, et kümme protsenti. Ennustasime, et arvukus võib langeda ja tundub, et ongi vähemalt nii palju langenud," lausus Männili.

Hundi küttimislimiiti antakse alati kahes jaos ja tänavu novembri alguses oli see 67 looma, mida huntide arvukuse kohta andmete laekudes on praegusesks suurendatud 98-ni.

Möödunud hundijahihooajal kütiti Eestis kokku 101 looma, lisaks mõned loomad erilubade alusel. (BNS).