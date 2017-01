Kotikese avast ilmub lagedale õrn valget värvi pill. “Jah, täiesti tavaline plokkflööt, millega mängivad profid, ja muidugi on seda ka kooli jaoks küll,” sõnab Stanford Musicu Rakvere poe juhataja Meelis Ots. See 9 eurot ja 90 senti maksev pill, mida on ostetud sadu, läheb kaubaks aasta läbi. “Septembris osteti selliseid umbes 300 tükki,” ütleb Ots.