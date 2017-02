Juhtkiri: noored jaksavad ikka

Rakvere on filmilinn – kino me armastame ning RGFF oma jätkusuutlikkuses teeb silmad ette nii mõnelegi teisele üritusele, mis on lühikese ajaga väsinud ja kustunud.

Võibolla saab RGFF-i edu seletada kooli olemusega. On see ju pidevas muutumises – noored kasvavad peale, uued tegijad tulevad värskete ideedega ning ei teki rutiini. Siit saaksid õppida ka täiskasvanud: kui on tunne, et ise enam ei oska ega jaksa, on mõttekas anda ohjad käest, minna küsida nõu või kaasata teisi, siis läheb asi edasi.

Filmikeel on noortele inimestele kahtlemata oluline ja huvipakkuv. See paneb tegijad tegema ja toob saali vaatajaid täis. Tänapäevaste võimaluste juures pole keeruline kellel tahes filmi teha – vaja on ettevõtlikkust ja ideed. Muidugi pole kõik jäädvustused veel filmid.

RGFF-i puhul on oluline seegi, et kuigi festival kannab Rakvere gümnaasiumi filmifestivali nime, sünnib see siiski suuresti kahe Rakvere kooli, gümnaasiumi ja reaalgümnaasiumi koostöös. Näiteks vaheklippide ja helitehnikaga pani üritusele õla alla reaalgümnaasium.

Noored ikka jaksavad, teevad asja hästi ära ega tekita liigset kära, ei tao rusikaga vastu rinda – vaadake, mis ma tegin! Samamoodi vaikselt tegutses ka Kadrina tüdruk Laura Pruul, kel hiljaaegu luulekogu ilmus. Ei ole ta pärast seda kippunud püünele, vastupidi, asus hoopis usinalt uusi luuletusi kirja panema. Vähem kisa, rohkem villa, kõlab vana tarkus, mida on siinkohal paslik meelde tuletada.

Kindlasti mõtlevad filmifestivali korraldajadki sellele, mida järgmistel aastatel paremini teha annab ja kuidas kvaliteeti tõsta. Näiteks on mõni külastaja avaldanud arvamust, et kõik on küll uhke, aga midagi oleks ikkagi veel nagu puudu, justkui kännu taga. Kuigi iga aastaga läheb paremaks.

Ehkki sisemist jõudu võib noortel jaguda, on siiski midagi, milleta nad ilmselt kaua ei jaksaks – see on tunnustus. Siin saavad aga kaasa aidata kõik, ei pea olema filmi­spetsialist. Hea sõna ägeda idee ja tubli töö eest ei ole palju.