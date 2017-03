NATO lahingugrupi tehnika liigub Paldiskist Tapale

Kokku on ühes tehnikakonvois kuni 20 sõidukit, konvoi liikumiskiirus on mitte suurem kui 70km/h.

Konvoid liiguvad peamiselt marsruudil Paldiski-Keila-Tallinna ringtee- Peterburi maantee ja Tapa-Loobu maantee.

Eestis viibib juba üle 200 Ühendkuningriigi ja 50 Prantsuse kaitseväelast, ülejäänud lahingugruppi kuuluvad kaitseväelased ja nende tehnika saabub Eestisse lähinädalate jooksul. Lahingugruppi kuulub kokku ligi 1200 liitlassõdurit.

Ühendkuningriik on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on enam kui 800 kaitseväelasega soomusüksus, mille relvastuses on tankid, jalaväe lahingumasinad, liikursuurtükid ja soomukid. Prantsusmaa on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega üksus, mille relvastuses on tankid, jalaväe lahingumasinad ja soomukid.