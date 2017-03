Kaja näitab Väike-Maarjas, oma kodus, kus ta ka patsiente vastu võtab, oma põhilisi töövahendeid. Olulisel kohal on ravimtaimed, õlid ja kivid, mille all hõõgub soojendamiseks elav tuli.

Väike-Maarjas elab Kaja Liilia Fridolin, kes on viimased 21 aastat inimesi aidanud – küll kätega, küll lihtsalt rääkimise ja toetamisega. Viimased kaks aastat on Kaja tegelenud Tiibeti teraapiatega ning olulisel kohal tema töös on ka kivid ning kristallid.