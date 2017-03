Korrektne postkast tagab saadetise turvalisuse

Üsna sagedaseks probleemiks on aga see, et paljude aadresside puhul on postkastide seisund halb – esineb nii puuduvate uste, ebastandardsete mõõtmetega kui ka saadetistest tühjendamata kaste.

Postkasti väljavahetamisel peaks silmas pidama, et uus kast oleks mahukas ning vastaks kõikidele Eesti Posti nõuetele. Nii muutub posti kättetoimetamine mugavamaks nii klientidele kui ka kirjakandjatele.

Seetõttu ongi käesolevast aastast kohustuslik enne uue postkasti paigaldamist see Eesti Postiga kooskõlastada. Omniva postiäri juhi Mari Allese sõnul on uus kord ette nähtud segaduste vältimiseks tulevikus ning kirjakandja töö lihtsustamiseks. “Postkast peab olema kirjakandjale lihtsasti ning kiiresti ligipääsetav ning korrektselt tähistatud,” ütles Allese.

Mõnikord asub postkast aias sees, maja nurga taga või valgustamata kohas, mis teeb kirjakandja töö asjatult raskemaks.

Allese märgib, et kuigi postkastide seisukord on tänu järjepidevale teavitustööle paranenud, tekitavad sajad postkastid endiselt kirjakandjale lisatööd või pole saadetiste postitamiseks turvalised.

“Mõnikord asub postkast aias sees, maja nurga taga või valgustamata kohas, mis teeb kirjakandja töö asjatult raskemaks. Teinekord on see jälle liiga väike, katkine või lukustamata,” märkis Allese.

Uue postkasti paigaldamiseks tuleb täita Omniva kodulehel postkasti paigaldamise vorm (https://www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest).

Peale vormi täitmist jõuab see õige kandekeskuseni ning kliendiga võetakse 7 kalendripäeva jooksul ühendust, et kinnitada või täpsustada paigaldamist.

Igal postkastil peab loetavalt olema peale märgitud korteri või eramu number või kliendi perekonnanimi.

Juriidilise isiku postkastil on nõutav lisaks ka juriidilise isiku nimi. Linnas, alevis ja alevikus peab postkast olema paigaldatud eramu või ridaelamu esist piiravale tänavapoolsele aiale või aiaväravale, kortermaja puhul esimese korruse valgustatud eesruumi.

Kui eramul või ridaelamul puudub aed, tuleb postkast paigutada tänavapoolse välisukse lähedusse valgustatud kohta.

Keskmiselt jõuab ühte postkasti veidi üle kümne saadetise nädalas: ajalehti, ajakirju, kirju ning adresseeritud ja adresseerimata reklaami.

Postifirmal ei ole kohustust toimetada saadetisi sellisesse postkasti, mille paigutamine ei ole postifirmaga kooskõlastatud või mis ei vasta nõuetele.