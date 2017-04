Rakvere kesklinnas süüdati noorte laulu- ja tantsupeo tuli

Keskväljakul vilksatas kümmekond rahvarõivaseelikut. Ühte neist kandis Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak. "Igas Eestimaa nurgas toimub täna midagi," sõnas ta ja viitas riigi 100. sünnipäeva pidustuste algusele. Üks juubeliaasta tippsündmusi on Pihlaku sõnul noorte laulu- ja tantsupidu. Abilinnapea tänas õpetajaid, kes lastele laulud ja tantsud on selgeks õpetanud, samuti lastevanemaid toetava suhtumise eest. "Midagi ei juhtu eestvedajateta," sõnas Pihlak ja palus tuld süütama kõige noorema tantsujuhi Tiiu Mürgi ja vanima Rakvere linnajuhi Toomas Vareki.

Rakvere linnavolikogu esimees Toomas Varek ütles, et pärast tänaseid matku ei tohiks Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel enam erimeelsusi olla. Ta avaldas lootust, et üksmeel valdab kõiki naabreid.

"Mulle meeldib laulu- ja tantsupeo moto "Mina jään"," jätkas Varek. "Kui mina jään, sina jääd, jääme kõik," lisas ta.

Tuld süüdates utsitas rahvaasemike juht inimesi üha häälekamalt skandeerima: "Sütti, sütti, lõke!" Ja tuli süttiski.

Tule süütamist vaatama tulnud Terese-Johanna Linnas ja Maria Suuman rääkisid, et võtavad eelseisvast noortepeost osa lauljatena kooristuudio SO-LA-RE ridades. Mõlemad neiud on kooristuudios laulnud juba kolm aastat.

Rakveres pensionäripõlve pidav Jaak tunnistas, et tema vist ei lähe noorte laulu- ja tantsupeole. Tule süütamisele oli ta sattunud juhuslikult.

Pärast tule süütamist lauldi ja tantsiti, lõõtsa tõmbas Martin Müller.

XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga - juurtega. Peolisteks on vabas Eestis sündinud põlvkond, kellele maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad ikka hoidma sidet oma maaga. Need on noored, kelle väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed.

Laulupidu tõstab esile uue põlvkonna heliloojate loomingu ning kogemustega dirigentide kõrval saavad oma esimese laulupeokogemuse ka mitu noort dirigenti.

Tantsupidu tugineb muistendile Koidust ja Hämarikust. See on lugu igikestvate väärtuste põlvest põlve edasikandmisest ja vastutusest nende hoidmisel.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson, tantsupeo pealavastaja Margus Toomla. Pidu peetakse ajavahemikul 30. juunist 2. juulini Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.