Kõik on ees. Filmi “Eia jõulud Tondikakul” režissöör Anu Aun tuletas vanematele meelde, et nad ei otsi kõige paremaid või andekamaid. Otsime sobivamaid lapsi just antud rollidesse.

Kui jõuan jooksujalu Rakvere gümnaasiumi, on casting alanud. Särasilmsed lapsed on saalis. Vanemad ootavad ärevalt koridoris. Filmimeeskonna liige seletab naerulsui, et neil tuleb välja sõeluda peategelased – poiss ja tüdruk. Lisaks klassitäis lapsi. Kuulen kergendusohet. Ometigi, lapsi, kelle vahel valida, on Rakvere eelvoorus 200 ringis, üle Eesti lausa 2700.