“Soon” Quartet musitseerib teatrikohvikus

Eesti-Soome kvartett on koos esinenud juba 15 aastat ja esitab muusikute originaalteoseid. Kvartetis musitseerivad kaks Soome ja kaks Eesti tippmuusikut: Manuel Dunkel saksofonidel, Mika Kallio trummidel, Ain Agan kitarril ja Mihkel Mälgand kontrabassil.

Manuel Dunkel, Soome jazzmuusikute koorekihti kuuluv tenor- ja sopransaksofonist, mängib nii bigbändides kui ka väiksemates ansamblites. 1996. aastal pälvis ta Pekka Pöyry auhinna, mis antakse noorele andekale jazzmuusikule. Lisaks oma kvartetile on ta esinenud veel paljude jazzikollektiividega nagu Bitter Sweet, Mr. Fonebone, Bingo, Burn!, Jukka Perko & Hurmioorkesteri, UMO Jazz Orchestra, Groove Convention, Quartet Coyote, Sid Hille Platypus Ensemble, Espoo Big Band, Mirja Mäkelä ja Band.

Mika Kallio kuulub Soome löökpillimängijate eliiti. Ta on teinud koostööd Tomasz Stanko ja Eero Koivistoisega, osalenud ansamblites Gnomus, Soome tipporkestris UMO, duos Raul Björkenheimiga. Mika on salvestanud kaks sooloalbumit, kus ta musitseerib ainult löökpillidel. Mika Kallio on Helsingi Sibeliuse nimelise Akadeemia lõpetanud jazztrummi eriala magister.

Mihkel Mälgand hakkas basskitarri mängima 9-aastaselt, ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise Muusikakooli basskitarri ja kontrabassi erialal ning lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia jazziosakonna. Ta on oodatud ansamblipartner paljudes eesti jazzikoosseisudes.

Ain Agan on kitarrimängija ja kvarteti eestvedaja. Koostöös Dunkeliga on 15 aasta jooksul esinetud erinevate kavadega, kus on esitatud mõlema muusiku loomingut, kuid ühise albumini ei ole veel jõutud. Sellel kontserttuuril esitatakse uue, peatselt ilmuva albumi jaoks komponeeritud uudisloomingut, mille autoriteks on Agan ja Dunkel.