Ministeerium kutsub tunnustama õpihimulisi täiskasvanuid

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu, tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist, edastas ministeerium. Aasta õppija 2016 Liis Reimann asus mõned aastad tagasi keskharidust omandama koos oma pojaga. Nii nad 10. klassist alates teineteist kolme aasta vältel mõistvalt toetasid ja aitasid. Õpetajate sõnutsi oli see kooslus suurepärane.

"See, et keskharidust ei olnud, tiksus ebameeldiva teadmisena kuklas, kuni ühel päeval otsustasin – tuleb sammud seada Jõgeva täiskasvanute keskkooli. Õppimine on andnud mulle juurde palju enesekindlust. Kuna mul on nüüd keskharidus, olen astunud sammukese lähemale oma unistusele, õppida kõrgemas kunstikoolis restaureerimist," sõnas Liis Reimann.

Oktoobris toimuv täiskasvanud õppija nädal on saanud juba tavapäraseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks. Nädala avaüritusel, 19. oktoobril kuulutatakse välja kõikide kategooriate silmapaistvamad laureaadid.

Kandidaate saab 15. maini esitada Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras veebilehel: www.andras.ee või e-posti teel andras@andras.ee, täites eelnevalt veebilehel kättesaadava vormi. (BNS)