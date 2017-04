Oleg Gross: limonaadimaks lööb vaesema inimese rahakoti pihta

“Eks nende lapsed tahavad ka magusat jooki, rahakott aga naturaalset mahla osta ei luba,” rääkis Gross. “Nii ostetaksegi odavamat limonaadi,” lisas ta.

Grossi sõnul on selge, et rafineeritud valge suhkur on mürk, kuid magustatud karastusjookidele maksu kehtestamist ta siiski õigeks ei pea. “Ja iseasi on ka see, kui palju tegelikult sellest maksust üldse raha laekuma hakkab, sest numbrid, mis välja käidud, põhinevad ju praegusel tegelikul müügil,” rääkis ta.

Ka oletas Oleg Gross, et lisaks alkoholile hakatakse Lätist ka limonaadi ning maitsevett tooma. “Eks Põhja-Eestit puudutab see muidugi vähem, aga kui kaupu, mida naabrite juurest odavam osta, on üha rohkem, hakatakse ka siitkandist rohkem Lätis käima,” arutles ettevõtja.

Gross pakkus ka, et limonaadimaks paneb paraja põntsu väikestele Lõuna-Eesti maapoodidele.