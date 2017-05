Juhtkiri: nimi on osa identiteedist

Kõigepealt ei sobinud Vihula ja Haljala ühinemisel tekkiva uue omavalitsuse nimeks Lahemaa vald. Nüüd on ette jäänud 730 aasta vanune Võhma küla, sest tuleb välja, et ka Sõmeru vallas on samanimeline koht täiesti olemas.

Üks Võhma küla elanik ütles nimemuutmise ettepaneku peale, et Palmse vastu pole neil midagi, aga ega nad mingi naaberküla ripats ka ole, et nende küla edaspidi Palmse-Võhma nime peaks kandma. Sõmeru vallavanem ei vaevunud nime Uhtna-Võhma sobivuse üle üldse diskuteerimagi, sest suurvalla moodustamist ei ole ju üldse veel otsustatud.

Rahandusministeerium näikse olevat aga siiski juba Vihula, Haljala, Sõmeru ja Rakvere valla ühte patta pannud, sest nimekomisjon saab juhised ju kõrgemalt poolt. Mängime küll demokraatiat, küsime valdade käest arvamust ning korraldame rahvaküsitlusigi, kuid tulemus on ette antud.

Tuleb meelde legendaarne autotööstur Henry Ford, kes ütles, et tema toodetud autod võivad olla ükskõik mis värvi, peaasi vaid, et need mustad oleksid.

Kaardid uute valdadega on joonistatud juba aastaid tagasi ning praeguse tilulilutamise asemel oleks võinud kohe alguses asja sunniviisiliselt ära teha, selmet kulutada aega, raha ja inimeste närve. Ning tegeleda lihtsalt tühja tööga, sest näiteks Rakvere vallas (ikka selles praeguses) kinnitas volikogu viimatisel istungil uue Rakvere valla volikogu suuruse. Nelja valla ühinemisel tuleb see otsus uus teha.

Maailmaajaloo seisukohast ei ole ju tähtis, kui suur on vald või mis on selle nimi. Aga iga liitmisega ja nime muutmisega võetakse ka midagi ära – inimesed tunnevad, et nad on kaotanud killukese oma identiteedist. Mõne puhul ongi see tõepoolest vaid killuke, vahel aga päris suur tükk.