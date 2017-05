Vastukaja: Rakveres võib end turvaliselt tunda

Sattusin lugema Virumaa Teataja artiklit “Ohtlik või mitte? Kuidas noored end Rakveres tunnevad?” ning korraks lahvatas minus suur hirm. Kas Rakvere on turvaline linn? Ümarlauda kogunenud neiud ja noormehed jäid lahkarvamusele. Üks tunneb end linnas turvaliselt. Teine ütleb, et kui ise sekeldusi ei otsi, siis neid ka ei tule. Neiud avaldasid arvamust, et õhtuti ja nädalavahetuseti on linnas vähem turvaline.