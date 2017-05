Suvi tuleb Jänedale aia- ja lillepäevadega

Jänedal on 17. korda aia- ja lillepäevad. Huvi laada vastu on iga aastaga kasvanud nii müüjate kui ka ostjate seas.

“Külastajaid on olnud viimastel aastatel ligi 10 000, kasutatakse suurepärast võimalust huvipakkuv kaup osta kiiresti ning meeldivas keskkonnas. Ühtlasi on kasvanud ka müüjate hulk, keda tänavu tuleb vähemalt 500 ja üle sellegi,” ütles suurürituse peakorraldaja Enno Must. Ta märkis, et lisaks pikaajalistele laadakauplejatele-taimemüüjatele Eestist, Lätist ja Leedust on kaupmehi ka Ukrainast ja Soomest.

Pargis, aias ning lillepeenral vajaliku kõrval püüab suurlaat pakkuda ka valikut käsitööst ning naturaalsemat toidukaupa. “Kiidusõnu oleme pälvinud eriti palju just välismaistelt külastajatelt, püüame ka sel aastal tunnustust õigustada,” ütles Enno Must.

Tänapäevase laada juurde kuulub ka suur valik tööstuskaupu, selle ala tihe rahvastatus näitab ka tolle teenuse pakkumise vajadust.

Nagu tavaks, kuuluvad kultuuriprogrammi välilaval nii Tapa kui ka Tamsalu valla taidlejate parimad etteasted. Laupäeval esineb õhtusel simmanil Musta Täku Tallis ansambel Singer Vinger.

Ainulaadses Jäneda Pullitalliteatris saab tänavu vaadata Piibe Teatri etendust “Mees raamatust”. Tiit Alte lavastatud elulise draama lõi Arlet Palmiste Kaugveri raamatute põhjal ja see räägib kirjaniku elust.

Tava järgi avatakse koos aia- ja lillepäevadega Musta Täku talli ülakorrusel käsitöökeskus, kus saab osta ja vaadata ehedat kodumaist käsitööd.

Ürituste ajal on huvilistel võimalik osaleda õpitubades, kus käsitöömeistrid on valmis töövõtteid näitama ja õpetust andma.