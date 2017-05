Kampaania kutsub Lahemaa külade hooneid ilusaks värvima

"Soovime tõsta piirkonna elanike teadlikkust piirkonnale omastest värvilahendustest ja keskkonnahoiust. Et elanik teeks teadliku valiku, kuidas ja millega oma maja värvida, on kampaanias osalemiseks vajalik läbida meie korraldatav värvikoolitus. Koolituse lõpus saab osaleja tunnistuse, mille alusel saab osaleda värvi ostmise sooduskampaanias ning taotleda vallalt toetust värvimistöödeks," lausus Ave Paulus, keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist.

Nii saab Kuusalu ja Vihula vallalt taotleda värvi ostmise toetust. Samuti pakutakse kampaanias osalejatele 20-protsendilist värvisoodustust mitmetes ehituspoodides ning mitmete ettevõtete poolt nii Tallinnas kui ka kohalikes kauplustes.

"Meie külamaastike silmatorkavaimaks elemendiks on hästi hoitud majad. Lahemaa rahvuspargis, Kuusalu ja Vihula vallas on tuhandeid vanu väärtuslikke hooneid. Nende värvimine vajab teadlikkust, mis on just sellele konkreetsele majale kõige sobivam hoolitsus. Kui Kolgaküla selts, Kuusalu ja Vihula vald pöördusid meie poole ideega, et toetavad majade värvimist, olime valmis härjalt sarvist haarama ja koheselt korraldama kampaanias osalejatele tasuta värvikoolitused. Ootame rohket osavõttu ning loodame, et selle ühisalgatuse tulemusena muutuvad Lahemaa külad veelgi hoolitsetumaks," lausus Ave Paulus.

Koolitused toimuvad 27. mail Võsu rannaklubis, 28. mail Kolgaküla rahvamajas ning 3. juunil Kuusalu rahvamajas. Koolitustel jagavad nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi traditsioonilistest värviliikidest, -toonidest ja nende kasutamisest Tarmo-Andre Elvisto Säästva Renoveerimise Infokeskusest, Diana Haapsal ja Claudia Valge Eesti Kunstiakadeemiast ning Indrek Naaris OÜ-st Sadolin. Samuti esinevad Ave Paulus keskkonnaametist ning Kuusalu ja Vihula valla esindajad. Värvikoolituse lõpetab praktiline töö 4. juunil Joaveski papivabrikus, kus töölistemaja saab värske ilme linaõlivärviga.

Koolitustel osalemine on tasuta, seda toetavad Kuusalu ja Vihula vallavalitsus ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. (BNS)