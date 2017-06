Tiina Mälberg võitis Hispaanias parima naispeaosatäitja auhinna

Mängufilm "Ema" on pärast rahvusvahelist esilinastust Tribeca filmifestivali rahvusvahelises võistlusprogrammis jätkanud tihedat festivalilevi. Tänaseks on film linastunud enam kui 40 festivalil ligi 30 riigis. Lisaks Tiina Mälbergi kahele näitlejaauhinnale võideti Grand Prix Kitzbüheli filmifestivalilt Austrias ning parima Eesti mängufilmi tiitel PÖFF-ilt.

Tiina Mälberg tunnistas, et on õnnelik, et vaatajad näevad tema rollis sama sügavust, mille tema leidis rolli luues. Näitlejanna on oma igapäevatööst Rakvere teatris pidanud viimase aasta jooksul leidma vabu hetki, et esindada filmi nii New Yorgis kui Calgarys, Lübeckis ja Kolkatas ning alles mõne päeva eest ka Peterburis.

Lähinädalail on Tiina Mälbergil ja filmi produtsent Aet Laigul ees reis Jaapanisse, kus filmi esitletakse Tokyos ja Kyotos toimuvatel Euroopa filmipäevadel.

Käesoleva aasta aprillis jõudis film kinolinadele Poolas, kus seda reklaamiti Agatha Christie stiilis thriller'ina. Filmi levitab mainekas arthouse levitaja Aurorafilms, kes on muuhulgas levitanud ka mitmeid Cannes’is ja Berliinis pärjatud filme, nagu näiteks eelmisel aastal Cannes’is parima režissööri auhinna võitnud “Personal Shopper”.

Mängufilmi “Ema” stsenaariumi on kirjutanud Leana Jalukse ja Al Wallcat, režissöör on Kadri Kõusaar. Filmi peaosades mängivad Tiina Mälberg, Andres Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten, Jaan Pehk, Jaak Prints ja Rea Lest. “Ema” tootis produktsioonifirma Meteoriit. Filmi produtsent on Aet Laigu.

Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling ja Viru Filmifond.