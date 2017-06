Nädala kaja: Täna käpp kullas, homme ...

Ei taha kuidagi varju jätta treenerite ja mängijate tööarmastust, kuid tippspordis öeldakse, et tangupudru pealt olümpiakulda koju ei too.

Pankrot tähendab, et pole raha. Hea meeskonna loomiseks aga on vaja palju raha. Jääb üle vaid loota, et asi kohtukulli ette ei jõua, vaid suudetakse leida kohtuväliseid, õnnelikult lõppevaid lahendeid.

Kohtust ei saa lõppeval nädalal üle ega ümber. Esmaspäeval jätkus Rakvere kohtumajas relvasmugeldajate protsess, kus süüpingis istus kolm noort meest. Pärast tuliseid lahinguid advokaatide ja riikliku süüdistaja vahel jõuti kokkuleppeni. Kurjategijad said reaalse vanglakaristuse.

Kokkuleppele jõudmisest ei saa aga rääkida Kadrina vallavõimude ja Rõmeda küla elanike vahel. Aastaid on inimestele lubatud kergliiklusteed, mis muudaks talvel nende liikumise turvalisemaks. Õigem oleks ehk öelda, et talvel ei peaks enam ei suured ega väikesed oma eluga riskima. Aga ega suvelgi sõidutee ääres käia kõige turvalisem ole. Olgugi et sõidukite kiirus on piiratud 70 kilomeetrini tunnis, leidub alati uljaid sohvreid, kel kiirus langeb alles kohtupingis.

Õige mõruks teeb asja see, et Kadrina vallavõimud lubasid eelmise aasta lõpus Haljala valla külale ehitada tee, kui külarahvas Haljala vallast Kadrina valda üle tuleb. Inimesi oli vallavõimudel vaja selleks, et aasta lõpuks saada täis 5000 elaniku künnis, pääsemaks sundühendamisest.

Tõsi, hilisemal arutelul leiti, et teeehitus polnudki lubadus, jutt oli hoopis prioriteetidest. Poliitikute prioriteedid muutuvad aga kiiremini, kui need tekivad.

Kohalike omavalitsuste volikogu valimised ei ole enam mägede taga. Mitte ainult Kadrina valla, vaid ka teistes omavalitsustes elavatel inimestel tasuks hoolikalt kuulata, mida poliitikud räägivad. Kes tahavad tõesti midagi teha, kes on lihtsalt poliitmängurid, kellele on inimesed ehk valijad pelgalt eesmärgi saavutamise vahendid.

Lõpetuseks jätaks käe kulda: mängufilm “Ema” tõi sel nädalal Rakvere teatri näitlejale Tiina Mälbergile Hispaanias Madridis korraldatud filmifestivalil parima naispeaosatäitja auhinna. Juba varem on ta pidanud töö kõrvalt leidma aega, et esindada filmi New Yorgis, Calgarys, Lübeckis ja Kolkatas. Peagi ootab ees reis Jaapanisse.