Kaupo Janno koos Eesti suuruselt kolmanda rändrahnu Majakiviga, mis asub Juminda poolsaarel Hara külas. Majakivi on üks tuntumaid rändrahne, temani viib ka loodusõpperada.

On pühapäeva pärastlõuna ning Kaupo Janno on pakkinud autosse lisaks oma fotovarustusele naise-lapse ja paar sõpra. Plaan on teha väljasõit ning muu hulgas leida kuskilt Juminda poolsaare võpsikust üles Kakukivi – Kaupole kollektsiooni ning teistele lihtsalt uudistamiseks.