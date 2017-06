Nädala kaja: viimane võllamees

Igavesti politseinikku kehastav (“Õnne 13”, “Kättemaksukontor”) Tarvo Sõmer on taas politseiinspektorina kohal. Viimast võllameest mängib kuulus Raivo E. Tamm ise. Tegelikult veedab ta suurema osa lavaajast baarileti taga (Illar “ENSV”-st). Kuid oma eelmises elus enne kõrtsipidamist oli too argpükslik ja samas edev mees saatnud looja karja kümneid, oma sõnul lausa üle 200 kurjategija.

Pärast surmanuhtluse kaotamist kadus ka timuka võim. Ja selle uue olukorraga on tal raske toime tulla.

Andku lugeja nüüd mulle kui harrastuskriitikule seesinane teatrisse puutunud sissejuhatus andeks, aga sellega tahtsin jõuda põhiteema juurde. Nimelt on omamoodi viimaseks võllameheks osutunud ka Edgar Savisaar (nimiosa Tallinna TV “Savisaare protsessis”), kes on oma võimuka karjääri jooksul kohut mõistnud ja üle sõitnud paljudest, jättes sageli maha poliitilised laibad.

Nüüd on ta lõpuks kohtu all ja tõmmanud kaasa ka endaga seotud ärimehi ja erakonna, kuid vintske mees ei jäta jonni. Näitemäng käib ka siin. Kui istung näib nii igav, et tukk tuleb peale, peab kutsuma kiirabi ja meediaarmaadale sõud tegema.

Päris lõpuni mees siiski minna ei taha ning kipub kiirabitöötajatega porisema, et ta fotokaamerate ees kanderaamile pikali surutakse. Sest selline asend pole temasugusele ometi väärikas!

Päev enne seda jõudis ta siiski omal käel kohtusaalist minnes Vene saatkonda külastada ning päev pärast seda teatada oma kandideerimisest valimistel.

Nüüd küsivad kõik õigustatult, mis siis kunagisest aasta tippsündmusest, kuulsast Hundisilma jaanitulest saab. Veel eelmisel aastal oli seal aktiivseim tantsulõvi Oudekki Loone, kes praeguseni truult Savisaare kõrval seisab. Küll pole seal enam aastaid nähtud näiteks Peeter Võsa, kes kunagi prominentset jaanikut kuuse tagant filmis (Kanal 2, “Võsareporter”) ja kelle peremees joviaalselt lauda kutsus ning kellest hiljem sai keskerakonna esinumber Lääne-Virumaal. Nüüd on sellised ajad möödas. Jaanituli tuleb vaikne. Kui üldse.

Nii nagu Saaremäe lavastuses Raivo E. Tamme kehastatud ekstimukas, ei saa ka Hundisilma viimane võllamees enam kellegagi manipuleerida. Peale ajakirjanduse. Kuid edevus ja harjumused kaovad visalt.

Päris lõpuks jäävad vaid mälestused. Kuni kaob viimanegi mäletaja. Selline see inimese elu kord juba on …