Võrkpallikoondis startis Belgias raske võiduga

Avamäng Valgevenega kujunes eestlaste jaoks raskeks, kuid see kallutati enda kasuks 3:1 (20, 22, -21, 23).

Eesti koondise abitreener on teatavasti rakverlane Rainer Vassiljev, kellele mängumehed valmistasid võiduga ühtlasi kena sünnipäevakingi.

Füsioterapeudina kannab koondislaste eest Belgias hoolt Hardi Paas.

Rainer Vassiljev kommenteeris matši lõppedes, et vastane otsis terve mängu esimese poole omale toimivat koosseisu. "Kolmandas geimis nad selle ka leidsid," märkis ta.

"Kontrollisime kahte esimest geimi, aga kolmanda geimi alguses, kui nemad oma asjad paika said, tegime rünnakul liiga palju vigu. Teatavasti need meie mängujoonisesse ei kuulu, ja sealt said nemad indu juurde. Lõpp hea, kõik hea ja oluline võit ja punktid käes. Siin turniiril lihtsaid mänge pole ja oluline on igaks järgnevaks sajaprotsendiliselt valmis olla!"

Lisaks Eestile ja Valgevenele peavad samas kohas heitlusi Bulgaarias ja Itaalias korraldatava MM-i finaalturniiri pileti nimel Belgia, Hispaania, Saksamaa ja Slovakkia. Kolmapäevase avavooru ülejäänud mängudes alistas Hispaania üllatuslikult 3:1 Saksamaa ja Belgia oli 3:0 parem Slovakkiast.

Neljapäeval kohtub Eesti koondis Hispaaniaga.