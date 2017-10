7. oktoobril, mil õhus on juba sügise hõngu, kogunevad Rakvere gümnaasiumi vilistlased tähistama oma kooli 105. sünnipäeva. Kui Rakverre tuleb riigigümnaasium, isegi kui see hakkab paiknema Rakvere gümnaasiumi ajaloolises hoones, endist kooli enam ei ole. Ei ole enam Rakvere gümnaasiumi. See jääb annaalidesse, nii nagu on juhtunud kõigi koolidega, mis selles majas eri nimetuste all on toimetanud.