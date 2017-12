Keskkonnaamet ootab pilte ja kirjeldusi jõulukommetest

Konkursile oodatakse pilte tänavustest jõuludest, mis kannavad endas sõnumit, kuidas traditsioonilisi tavasid tänaseni elus hoitakse, teatas keskkonnaameti pressiesindaja. Oodatud on fotod, mis kajastavad selle aasta jõule: Tahma-Toomast, jõulupuud ja jõuluvana, näärisokku ja jõuluroogade valmistamist, loomade toitmist ja metsas käimist, külarahva sündmusi ja teisi vahvaid traditsioonilisi tegemisi toomapäevast kolmekuningapäevani.

"Soovime esile tõsta säilinud traditsioone meie rahvusparkide kogukondades," ütles keskkonnaameti looduskaitse nõunik Kaja Lotman. "Igaüks meist saab olla lüli teadmiste ja kommete edasiandmisel järgmistele põlvkondadele. Just kogukonna mälu on see, mis kogukonna vaimu kannab."

Pilte ja piltide lühikirjeldusi saab esitada 21. detsembrist 15. jaanuarini e-posti aadressil kaja.lotman@keskkonnaamet.ee .

Kirjelduses võiks olla selgitus, mis toimub fotol, kui kaua on seda tava hoitud ning kuidas on ajapikku uuendatud. Samuti tuleks kirja panna, kes, kus ja millal selle pildi talletas. Soovi korral võib üks osaleja esitada kuni kümme pilti.

Žüriisse kuuluvad keskkonnaameti ja kirjandusmuuseumi esindajad, kes hindavad eelkõige foto sõnumit, kirjelduse täpsust ja ülevaatlikkust ning sündmuse seotust vanade traditsioonidega.

Igast rahvuspargist valitakse parim fotolugu, millele on auhinnad välja pannud keskkonnaamet ja kirjandusmuuseum. Fotod avaldatakse ka kaitsealade ja keskkonnaameti kodulehel, saadetud materjalid säilitatakse rahvaluule arhiivis.