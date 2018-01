Vastukaja: otsustav samm ääremaastumise vastu on panus noorsootöösse

Riigihalduse minister Jaak Aab kirjutas hiljuti, kuidas ääremaastumise vastu tuleb astuda väga otsustavaid samme ning omavalitsustel koostöös riigiga on nende tegemisel võtmeroll. Tal on tuline õigus. Viimaste aastate jooksul on õnneks tugev rada juba sisse käidud, ja seda ilmselt paljusid üllatava valdkonna abil. Selleks on noorsootöö.