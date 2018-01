On kuu keskpaik, kahe tütre üksikemal Liial on rahakotis pisut alla saja euro. Ta saab hakkama: toit on laual, riided seljas. Suurtest ja kallitest vidinatest siin majas ei hoolitagi. Ema on näinud vaesust ja tüdrukud teavad, mida tahta, soovida ja millest unistada.