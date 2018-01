Seitse päeva tagasi sõlmiti Targas Majas esimene abielu

“Aga kõik vajalik seadusliku toimingu tegemiseks on olemas,” kinnitas Riim. Tema sõnutsi on perekonnaseisutoimingutega seotud ruumid varasemast vägagi erinevad. “Tark Maja on moodne ja avatud sisekujundusega ametiasutus, maavalitsuse hoone ehitati juba sada aastat tagasi ja on säilinud pea muutumatuna,” tõi Riim näite.

Perekonnaseisuametnik ütles, et talle on olulised ka paarid, kes abielurõnga sõrme libistavad. “Iga paar on erinev, inimesed ongi erinevad. Ühega tekib parem emotsionaalne kontakt kui teisega, kuid olgu abielu sõlmimine väliselt pidulik või mitte, abiellujad on sel päeval alati erilises hingeseisundis, ka siis, kui ütlevad, et me ei tahagi midagi, ainult allkirjad anda … Ja uskuge, see hingeseisund on nakkav,” rääkis Riim.