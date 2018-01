Aarne Mäe artikkel geoloogide asumisele saatmisest Virumaa Teatajas oli arutlus regionaalpoliitikast ning äsjane Rein Siku artikkel Maalehes väikelinnade saatusest aastani 2040 on sellele asjakohane täiendus. Ilmselgelt on regionaalpoliitika Eesti valitsusele oluline, mistõttu on tehtud ka otsused 1000 keskvalitsuse töökoha Tallinnast väljaviimise ja üürimajade rajamise toetamise kasuks. Rakvere ja Eesti geoloogiateenistuse (EGT) kaasus on oluline, sest töökohtade Tallinnast väljaviimisel on tegu riigi seni suurima kolitava üksusega ning teenistuse juhtkonna vastutus on tagada selle edukus.