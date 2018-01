Tapa vallas plaanitakse tänavu alustada Tapa kultuurikoja renoveerimisega. Vallavanem Alari Kirt ütles, et Tapa kultuurikoja ümberkujundamiseks on projekt olemas, kuid vaja on teha kalkulatsioon tööde maksumuse kohta ja korraldada hange tööde tegija leidmiseks.