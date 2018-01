Virumaa Teataja ajaloorubriiki jälgides võib tähele panna, et ajalool on kombeks korduda isegi nii lühikese aja jooksul, nagu seda on kümme või kakskümmend aastat. Samas on mõndagi teisiti. Vaatame, mis juhtus 1998. ja 2008. aastal, ning võrdleme seda tänapäevaga.