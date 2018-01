Pole vist varem küll kunagi juhtunud, et UNESCO, maailma vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hoidev ning kaitsev ülemaailmne organisatsioon, tähistab oma kultuurikalendris ka ühe eestlase 100. sünniaastapäeva. Selline Eestile auväärt sündmus oli 1978. aastal, mil UNESCO tähistas eesti kirjaniku, klassiku, suurromaani “Tõde ja õigus” autori Anton Hansen Tammsaare 100. sünniaastapäeva. Nüüd on sellest möödunud täpselt 40 aastat ja meil on taas põhjust meenutada üht eesti suurt sõnameistrit, seda enam, et käesolev aasta on ühtlasi Euroopa kultuuripärandi aasta.