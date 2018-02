Meistriliigas, kus kaheksal võistkonnal on peetud erinev arv kohtumisi, hoiab liidrikohta RLV Massive. Haljala valla esindusmeeskonnal on kirjas üheksast mängust seitse võitu. Neile järgneb teisena 1. jalaväebrigaad kuue võiduga (9 mängust). Võrdselt viis võitu on Rakvere Spordikool / Tarva meeskonnal (7), Väike-Maarja päästekooli tiimil (8) ja Kadrina Karudel (10).