Maanteeameti liiklusohutuse osakonna liiklusekspert Villu Vane tõdeb, et varasemad lumevaesed talved on muutnud autojuhid mugavaks ning praegune lumerohkus on tabanud sohvreid kui välk selgest taevast. Küll aga võib liiklusõnnetuste puhul rääkida ühisest nimetajast ehk kõrvaltegevustest roolis.