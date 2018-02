Hakkame sättima, pidu tuleb! Meistritel on käed rakkus

AS Pihlaka müügijuht Tiina Põllu teatas, et tänavune vabariigi aastapäevaks valmistumine on ikka täitsa kreisi: sinimustvalgeid torte tuleb valmistada ohtralt ning kondiitrid töötavad töötunde lugemata. Kui üks pompoossemaid torte valmistatakse tänavu Rakvere linna pidulikuks vastuvõtuks, siis palju on ka tavaliste tortide tellimusi.

“On tavatorte, ka väikekooke, aga suure osa moodustavad ikkagi 10–20-kilosed tordid,” rääkis Tiina Põllu ja lisas, et 100 annab riigi sünnipäeva puhul kõvasti tunda. Aga kondiitrid töötavad nurisemata, sest koogibuumi võis ette näha ning ettevalmistusi tehti nii lisatööjõu kui ka tooraine hankimise puhul. Muidugi on koogivalmistamise juures tõsiasi see, et kõike ette varuda ei saa, kuid pähkleid, martsipani ja muud pika säilivusajaga kraami on laod täis.