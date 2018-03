Eestimaa vajab ärkamist

Suure kurbuse ja nördimusega tuleb nentida, et suur osa eesti kirikuid ja kogudusi, hoolimata nende nimetusest, on minetanud oma põhifunktsiooni. Paljud kirikud on otsekui varjusurmas, uinuvad, magavad, on leiged, tuimad ja haaratud kõigest muust “teoloogiliselt atraktiivsest”, välja arvatud Jeesuse sõna tunnistamisest tões ja vaimus ning hingede võitmisest Kristusele. Martin Luther kirjutab, et teoloogiks ei saada lugemise ja uurimise, vaid hukkamõistu ja kannatuste kaudu (vaba tõlge). Esimesena näitan sõrmega enda suunas.