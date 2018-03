Kuskilt peavad miljonid ju tulema

Küsimus on selles, mille eest me trahvi maksame. Kas selle eest, et elame säästlikult, et oleme ostnud klassi AA++ pesumasinad, leedvalgusteid ja nõuame lastelt päevast päeva elektri kokkuhoidu, mida propageerivad EL ja kogu maailm? Või maksame trahvi väga väikese tarbimise eest, just nagu elame pimeduses ja näiteks garaažist eemal olles meie elektritarbimine ja eksistents ongi lõppenud?