Tööst kurnatud: linnajuhid juba palmi all puhkamas

Rakvere linn on seniks usaldatud abilinnapea Neeme-Jaak Paabu kätesse, kes lausus, et muret pole vaja tunda, kuna tema käed hoiavad linna kindlalt. “Abiks on ka volikogu esimees Mihkel Juhkami,” lisas Paap ja ütles, et ükski teema praegu inimeste puudumise tõttu seisma pole jäänud.