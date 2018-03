Linnavolinik Roman Kusma tundis Tōkyō maratonil maavärinat

Harrastussportlase sõnul on maailmatasemel maratonidele pääsemine alati suur luksus ning õnnemäng, mida ei saa kuidagi jätta kasutamata. Enne maratonile minemist pidas mees nõu oma tohtri Madis Rahuga, kes küll ei soosinud põlve olukorda arvesse võttes suure koormusega ettevõtmist, kuid otseselt ei keelanud ka ning aitas koguni põlve turgutada. “Tahaksin teda kindlasti tänada,” lausus Kusma.

“Põlvel on meniskivigastus. Lootsin, et kui enne maratoni põlvele rahu anda, paraneb see ise ära, aga päris nii ei läinud, kuigi pisut paremaks läks küll,” rääkis Kusma. Seetõttu nimetab ta nüüd tagantjärele Tōkyōsse minemist sõna otseses mõttes tugitoolist maratonile suundumiseks ja ettevalmistus oli üsna kasin.