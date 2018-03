Inkubaator lasteaias: pühadeks kooruvad seal päris tibud

Sipsikute päeva tipphetk: õpetaja Heidi Jakobson keerab mune ringi. Kolm korda päevas on vaja mune õrnalt ümber keerata ja õhutada. Munade alumisele otsale on tehtud rist – nii on lihtsam aru saada, kas muna on juba keeratud.

FOTO: Meelis Meilbaum