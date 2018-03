Rakvere volikogu jõudis viimatisel istungil jälle niikaugele, et otsustada, kas toetada Rakvere LGBT filmifestivali Festheart. Võib pidada positiivseks arenguks, et volikogu eraldas küsitud summast viis korda vähem. Seetõttu pole ime, et homopropagandistid pilluvad tuld ja tõrva. Kahjuks ei jätkunud volikogul julgust ürituse toetamisele lihtsalt kriips peale tõmmata ning festivalile ütlesid selge ei üksnes EKRE ja valimisliit Rakvere Heaks. Samuti ei jätnud volikogu ära Araabia Bazaari rahastamist, kuigi see mõjub mõnitusena ajal, kui Tallinna vanalinn barrikadeerub islamiterrorismi hirmus betoonblokkide taha.