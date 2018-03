Säraküünlana kärssamisest päästab see, kui mõista, mis sõltub endast ja mis mitte

Nüüd, kaks aastat hiljem, pole õpipoisiaeg Martin Pendi sõnutsi veel kriipsu alla saanud. “Osa asju on küll mõttes paika loksunud, aga pole ju saladus, et see, kes klassi ees askeldab, peaks ilmselt olema ka kõige kirglikum asjadest huvituja ja juurdeõppija. Sedasi mõeldes ei saa õpipoisiaeg iialgi otsa,” rääkis Pent. Ta avaldas lootust, et õpilased märkavad, kuidas ka tema iga päevaga üha targemaks saab, ehkki paljus kahtleb ta endiselt.

Pendile ei meenunud, et mõni õpilane, iseäranis noormees, oleks pärinud, miks ta valis õpetajaameti. Küsitud on küll seda, miks ta valis just Haljala kooli. “Vastasin, et elu tõi. See on tõde,” ütles Martin Pent.