Elusumin annab väe

Kool, see jäi Kylli Suminal (40) esimesel katsel küll pooleli, kuid söakust katsetada ja julgust end proovile panna jagatakse neile, kel mehisust kõike kogeda. Kui on tarkust ja nutti enese eest seista, tasub väljakutsetele hing lahti hoida. Isegi siis, kui pole õhkõrna aimu, kuidas asjad kulgema hakkavad.

Kylli on alati seda uskunud ja nõnda juhtuski, et vaevalt täisealisena otsustas ta sõbranna kutsel põrutada Hollandisse. “Mäletan, et mul oli 25 krooni, selle oleksin võinud endale põhimõtteliselt otsa ette kleepida,” sõnab ta muiates. See teda muidugi palju ei morjendanud – tantsida oli tarvis. Kyllist, täiesti maakast, nagu ta ise ütleb, sai professionaalne show-tantsija. “Trikoo üll ja suled seljas, ikka rõõmsalt tähtede poole tantsides, nagu eestlasele kohane.”