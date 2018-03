Euroopa vanamuusikapäev tuleb üllatav

Sel päeval tähistatakse kontsertide, festivalide ja teiste ettevõtmistega Euroopa vanamuusikapäeva (European Day of Early Music).

Tänavu kuuendat korda UNESCO egiidi all toimuva ürituse ellukutsuja on Euroopa vanamuusikaassotsiatsioon ning sellest võtavad osa muusikud umbes kahekümnest Euroopa riigist ning USA-st. Vana kalendri järgi J. S. Bachi sünnipäeval aset leidva suure ühisprojektiga on neljandat aastat järjest liitunud ka Eesti muusikud. Sel päeval toimuvad kontserdid Tallinnas, Tartus, Rakveres, Kadrinas ja mujal Eestis.