Nädala kaja: Kadrinas läks lappama

Kui tegemist on lastega, tuleb sekkuda täiskasvanuil: vanematel või õpetajatel. Kadrinas peavad mehed ise vastutuse võtma. Nüüd on vaid küsimus, kas mängijail on piisavalt selgroogu, et vigu tunnistada ja otsast alata. Volikogul on küll esimees, kuid vähemalt siiani pole ta avalikult sõnastanud enda seisukohti ja on ajakirjandusega suheldes rääkinud üpris ümarat juttu.

Kolmapäeval toimunud Kadrina vallavolikogu istungil oli kohal Eesti Rahvusringhääling ning väikevalla ebaõnnestunud istung jõudis üleriigilistesse uudistesse. Ühest küljest kõva sõna, kuid tegelikult pole see miski, mille üle uhke võiks olla. Volikogu ees seisis kaks arvestatavat vallavanema kandidaati: kogemustega inimesed, samas üsna erinevate vaadetega. Valikut nagu oli. Või siiski?

Oli ka kolmas kandidaat, kes end aga konkursilt taandas. Ilmselgelt on Järva endine maavanem, noor sotsiaaldemokraat Alo Aasma mõistlik mees, sest praegusel juhul kipuks Kadrina vallajuhiks vaid enesetapja, kellel oma aja ja tervisega paremat peale pole hakata. Aasma pakutud lahendus, leppimine, näib igati loogiline. Kompromissid, ülesaamine, oma ego allaneelamine.

Aga kui leppimist ei tule? 9. aprillini on volikogul aega uus vallavanem paika saada, ja kui seda ei juhtu, läheb iga mees ise teed ning volikogusse saabuvad asendusliikmed. Kuigi sotsiaalmeedias on ammu soovitatud saamatu volikogu laialisaatmist, oleks naiivne arvata, et siis saabub Kadrinas kuldne rahuaeg.

Ei maksa loota, et praeguse volikogu moodustav võimuahne seltskond siis käed üles tõstab ja lihtsalt tõdeb, et “noh, läks s...i, vaatame kolme aasta pärast uuesti”. Võib arvata, et siis volikogu moodustavad pigem väheste kogemustega inimesed satuvad tugeva turmtule alla ning hallid kardinalid pingutavad naba paigast, et siiski oma tahtmist saada.