Kristallkingake rõõmustas Tapa noorpoliitikust ooperilauljat

Reigo Tamm ütles, et Kristallkingake on talle suur au ja suur rõõm, mida ta võtab kui vihjet, et võiks jätkata valitud teel. “Tegelikult on tore olla veel noor ja lootustandev,” märkis ta. Reigo Tamme sõnul on tal olnud elus palju häid õpetajaid, lavastajaid, dirigente, kontsertmeistreid ja kolleege. “Nendeta ma poleks mitte midagi,” väitis Kristallkingakese laureaat.