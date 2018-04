Rappa sattunud Kadrina sai juhi paika

Seekordsel volikogu istungil valitses ootamatu üksmeel ja vaikus, Kairit Pihlakule kellelgi küsimusi ei olnud. Pihlak esitati vallavanemaks ainsa kandidaadina ning valiti ühel häälel Kadrina juhiks: 19 volikogu liikmest viibis kohal 18 ning kõik andsid oma hääle Pihlakule. Istungilt puudus keskerakonna esindaja Aivar Lankei. Kairit Pihlak tänas kõiki volikogu liikmeid usalduse eest ning lubas pühenduda Kadrina valla juhtimisele, nii nagu ta seda oskab ja suudab. “Teie poolehoid on ka usaldus minu nägemuse vastu tuleviku Kadrinast,” märkis Pihlak, kes avaldas lootust, et lähiajal on tal võimalik kohtuda kõikide valimisliitude ja erakondade esindajatega, et üheskoos tuleviku üle aru pidada.